Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным вице-президентом Suez Group по международному развитию

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом компании Suez Group по международному развитию Эриком Гебали.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента, на встрече Эрик Гебали рассказал о деятельности Suez Group в области развития водной инфраструктуры в Азербайджане и успешном сотрудничестве с нашей страной. Он отметил, что представляемая им компания заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение работы, выполненной в рамках сотрудничества с Suez Group, отметил, что взаимодействие с компанией внесло большой вклад в дальнейшее совершенствование водной инфраструктуры в нашей стране.