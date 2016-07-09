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    ​Президент Ильхам Алиев встретился с Анджеем Дудой

    На встрече было выражено удовлетворение уровнем двусторонних связей между нашими странами

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Варшаве состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

    Как передает Report в ходе беседы были обсуждены сотрудничество Азербайджана с НАТО и Европейским Союзом, поддержка Азербайджаном Афганистана в различных областях и ряд других вопросов.

    На встрече было выражено удовлетворение уровнем двусторонних связей между нашими странами. Было отмечено значение взаимных визитов в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Польшей за минувший период. Состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества в различных направлениях, в том числе в области экономики, энергетики, безопасности, транспорта и других сферах.

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