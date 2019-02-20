Президент Ильхам Алиев встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 20 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече глава государства поблагодарил регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон за участие в столь важном мероприятии, как пятое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказываемую Всемирным банком устойчивую поддержку проекту "Южный газовый коридор" и другим проектам, реализуемым Азербайджаном. Высоко оценив это сотрудничество, президент Азербайджана сказал, что взаимодействие со Всемирным банком является долгосрочным и плодотворным.

Выразив удовлетворение успешным продолжением реализации проекта "Южный газовый коридор", глава государства сказал, что в прошлом году в реализации проекта произошли важные подвижки, это продолжается и в нынешнем году.

Напомнив о встрече в Давосе с генеральным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, глава государства сказал, что на этой встрече были проведены широкие обсуждения о дальнейшем сотрудничестве.

Мерси Тембон передала главе государства приветствия генерального исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой. Она подчеркнула, что президент Ильхам Алиев в своей глубоко содержательной речи на пятом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора затронул важные вопросы. Мерси Тембон сообщила, что встреча с президентом Ильхамом Алиевым в Давосе произвела на генерального исполнительного директора Всемирного банка глубокое впечатление. Мерси Тембон отметила, что реализуются последовательные меры по решению вопросов, нашедших отражение в обсуждениях между Азербайджаном и Всемирным банком.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Кристалины Георгиевой, просил передать и его приветствия генеральному исполнительному директору Всемирного банка.

*** 15:43

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 20 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.