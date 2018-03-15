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    Президент Ильхам Алиев вручил президенту Ассоциации ELPIDA и Фонда Марианны Вардинояннис орден "Достлуг" - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил президенту Ассоциации ELPIDA и Фонда Марианны Вардинояннис, послу доброй воли ЮНЕСКО Марианне Вардинояннис орден "Достлуг".

    Как сообщает Report, глава государства отметил, что за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Греции президент Ассоциации ELPIDA, посол доброй воли ЮНЕСКО Марианна Вардинояннис в декабре прошлого года была награждена орденом "Достлуг". 

    Президент Ильхам Алиев отметил, что деятельность Марианны Вардинояннис в деле поощрения общечеловеческих ценностей высоко оценивается, и вручил ей орден.

    Марианна Вардинояннис сказала, что присуждение ей этой награды вызывает у нее чувство большой гордости. Выразив признательность главе государства за орден "Достлуг", Марианна Вардинояннис добавила, что деятельность президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, направленная на усиление международного сотрудничества, отслеживается с большим интересом. Она высоко оценила поддержку, оказываемую Мехрибан Алиевой международным проектам.

    ***17:28

    15 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил президенту Ассоциации ELPIDA и Фонда Марианны Вардинояннис, послу доброй воли ЮНЕСКО Марианне Вардинояннис орден "Достлуг".

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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