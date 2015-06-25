Президент Ильхам Алиев вручил экс-президенту Латвии высокую государственную награду Азербайджана

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сегодня бывшего президента Латвийской Республики, сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу.

Как отмечает Report, глава государства сказал, что бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в связи с деятельностью, осуществляемой в качестве сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви, удостоена одной из высоких государственных наград Азербайджана - ордена "Достлуг", и вручил ей орден.

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила признательность за присвоение ей одной из высоких государственных наград Азербайджана - ордена "Достлуг" и подчеркнула, что испытывает чувство гордости в связи с этим. Вайра Вике-Фрейберга сказала, что и дальше будет отстаивать справедливую позицию Азербайджана. Коснувшись проводимых в нашей стране созидательной работы и благоустройства, бывший президент Латвии отметила, что традиции древней и современной архитектуры в нашей столице составляют прекрасную гармонию.

На встрече была отмечена недопустимость демонстрации необъективной позиции против Азербайджана некоторыми международными организациями.

В ходе беседы был подчеркнут высокий уровень организации первых Европейских игр, высоко оценен вклад, вносимый Азербайджаном в дело расширения международного сотрудничества, отмечено значение больших процессов развития, идущих в нашей стране, выражено удовлетворение развитием азербайджано-латвийских двусторонних отношений.