Президент Ильхам Алиев в Вене дал интервью Российскому информационному агентству ТАСС - ОБНОВЛЕНО

29 марта в Вене Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Российскому информационному агентству ТАСС.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отвечая на вопрос корреспондента о состоявшихся переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, глава Азербайджанского государства Ильхам Алиев сказал:

- Как вы знаете, министры иностранных дел провели несколько раундов переговоров. Встреча важна тем, что дан новый старт переговорному процессу по сути вопроса.

Мы обсуждали вопросы, связанные с укреплением мер доверия, может быть, в рамках контактов между людьми. В предыдущее время были контакты между представителями общественности. То есть, пока об этом говорить рано, но что касается гуманитарных вопросов, имеется это в виду. Потому что переговорный процесс должен быть также поддержан, естественно, и гуманитарными акциями.

Но я считаю, что важным является то, что формат переговоров остался неизменным. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это уже было многие годы. Второе, переговорному процессу дан новый толчок. Это тоже важно. Мы очень позитивно оценили заявление сопредседателей Минской группы от 9 марта, - вы, наверное, с ним знакомы, - в котором говорится о том, что изменение переговорного формата может быть только по согласию двух сторон. Азербайджанская сторона согласия на это, естественно, не дала. Поэтому в принципе мы вернулись к ситуации, когда нужно продолжать вести субстантивные переговоры. И даны поручения министрам иностранных дел. Они, скорее всего, в ближайшее время встретятся с тем, чтобы продолжать переговорный процесс, который должен быть ориентирован на результат. И для Азербайджана на первом месте стоит вопрос деоккупации международно признанных территорий Азербайджана в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий.

Корреспондент: Спасибо Вам огромное, господин Президент.