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    Президент Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в сессии "Заседание лидеров по политике нефтегазовой промышленности"

    Также состоялся обмен мнениями о перспективах нефтегазовой промышленности

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 24 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась сессия под названием "Заседание лидеров по политике нефтегазовой промышленности".

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие на сессии.

    На сессии, в которой, наряду с главами государств и правительств, участвовали также руководители ведущих мировых энергетических компаний, специалисты и ученые, состоялся обмен мнениями о перспективах нефтегазовой промышленности.

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