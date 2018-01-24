Президент Ильхам Алиев в рамках Давосского форума принял участие в сессии "Заседание лидеров по политике нефтегазовой промышленности"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 24 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась сессия под названием "Заседание лидеров по политике нефтегазовой промышленности".

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие на сессии.

На сессии, в которой, наряду с главами государств и правительств, участвовали также руководители ведущих мировых энергетических компаний, специалисты и ученые, состоялся обмен мнениями о перспективах нефтегазовой промышленности.