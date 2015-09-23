​Президент Ильхам Алиев: В дальнейшем роль Азербайджана, как поставщика газа, будет возрастать

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ 23 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным исполнительным директором итальянской компании Snam Карло Малакарне.

Как сообщает Report, Карло Малакарне сказал, что впервые находится в Азербайджане. Он подчеркнул, что проведенные в Баку за короткое время созидательная работа и благоустройство произвели на делегацию глубокое впечатление.

Глава государства выразил надежду на то, что в ходе визита состоится обсуждение вопросов, связанных с сотрудничеством итальянской кампании с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, и Меморандум о взаимопонимании, который будет подписан между двумя компаниями, определит перспективы этого сотрудничества.

Подчеркнув, что возглавляемая им компания является одним из ведущих инфраструктурных операторов в Европе, Карло Малакарне выразил удовлетворение сотрудничеством компании Snam с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики. Он отметил значение этого сотрудничества с точки зрения поставок газа на уровне не только Италии, но и Европы.

Отметив, что Азербайджан вносит вклад в энергетическую безопасность Европы, глава государства подчеркнул, что итальянская компания Snam и Азербайджан могут тесно сотрудничать в различных областях в этом направлении.

Говоря о деятельности возглавляемой им компании в области газоснабжения Европы, гость отметил значение Азербайджана как нового поставщика газа в Европу.

Подчеркнув, что Южный газовый коридор является очень важным проектом для всех сторон, президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан играет в этом деле ведущую роль. Коснувшись значения выдвинутого по инициативе Азербайджана проекта TANAP, глава государства сообщил, что наша страна активно представлена во всех сегментах Южного газового коридора. Президент Ильхам Алиев отметил, что в дальнейшем роль Азербайджана, как поставщика газа, будет возрастать.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам перспектив сотрудничества с итальянской компанией Snam.