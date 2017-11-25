Президент Ильхам Алиев: Уверен, что в предстоящие годы сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом будет успешно продолжаться

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Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Энергетическая политика входит в число вопросов, по которым мы тесно сотрудничаем с европейскими институтами. Южный газовый коридор, являющийся широкомасштабным энергетическим проектом, успешно развивается. Стоимость этого проекта превышает 40 млрд долларов США, и это позволит нам добывать дополнительные объемы природного газа и транспортировать его из Азербайджана на европейские рынки. 3500-километровая газовая линия станет новым маршрутом, и на европейские рынки будет транспортироваться газ из нового источника. Наряду с политикой энергетической безопасности, это - политика энергетической диверсификации, потому что газ, который будет добываться на газовых месторождениях Азербайджана, станет единственным новым источником природного газа для Европы и, безусловно, в значительной степени изменит энергетическую карту европейского континента.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии Саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

Глава государства отметил, что подтвержденные запасы газа в Aзербайджане равны 2,6 трлн кубометров и этого будет достаточно для транспортировки природного газа в Европу в последующие десятилетия: "Aзербайджан выдвинул инициативу реализации проекта "Южный газовый коридор", и мы признательны Европейской Комиссии за устойчивую поддержку проекта. Эта поддержка и финансирование проекта европейскими финансовыми институтами имеют большое значение для его успешной реализации".

"Еще одной значимой инициативой, реализованной Aзербайджаном совместно с соседями, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в прошлом месяце. Она соединяет Азербайджан, Грузию и Турцию, обеспечивая таким образом новое транспортное сообщение между Азией и Европой. Это будет самый короткий транспортный маршрут, который увеличит взаимный торговый оборот и позволит многим странам присоединиться к этому проекту. Таким образом, Азербайджан стал страной, соединяющей железной дорогой Европу и Азию. Энергетическая безопасность, транспортная безопасность, экономическое развитие – все это представляют для нас важный интерес и является основными приоритетными сферами.

Одновременно Азербайджан вложил крупные инвестиции в человеческий капитал. Уровень грамотности близок к 100 процентам, и образованные люди являются главной ведущей силой для наших реформ, основным гарантом против радикализма и религиозного экстремизма.

Aзербайджан стал одним из известных центров мультикультурализма в мире. Сегодня Азербайджан – это страна, расположенная между Азией и Европой, обладающая глубокими корнями в нашем регионе, имеющая прочные связи с Европой, разделяющая европейские ценности. Мы признательны за поддержку, получаемую нами от европейских институтов. Уверен, что в предстоящие годы сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом будет успешно продолжаться и в ближайшее время будет подписано новое соглашение, открывающее перед нами новые возможности", - сказал президент.