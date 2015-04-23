​Президент Ильхам Алиев удостоен "Международной премии дружбы и мира" в Турции

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Анкаре состоялась церемония вручения наград Федерации журналистов за 2014 год, которая объединяет большое количество влиятельных журналистских организаций Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали члены парламента Турции, влиятельные политики, деятели науки, журналисты, руководители неправительственных организаций, а также аккредитованные в Анкаре представители дипломатического корпуса.

Председатель Федерации журналистов Кенан Маджит отметил, что номинанты на премии в различных сферах выбраны авторитетными членами жюри.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, в последние годы достигший больших успехов во всех сферах, удостоен "Международной премии дружбы и мира" в Турции.

Было отмечено, что Азербайджан, достигнув серьезных успехов в экономической сфере и подписав новые соглашения, связанные с международным стратегическим партнерством, проводит системную и продуманную внешнюю политику.

Престижная премия, которой удостоен президент Азербайджана, была вручена советнику посольства нашей страны в Анкаре Джейхуну Зейналову.

Напомним, что среди тех, кто удостоен "Международной премии дружбы и мира" - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Албании Эди Рама.

На церемонии премии Федерации были также вручены авторитетным лицам и структурам, добившимся больших успехов в Турции в области науки, политики, бизнеса, журналистики и др.

