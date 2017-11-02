Президент Ильхам Алиев: Трехсторонний формат сотрудничества имеет большое значение для региональной безопасности

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Трехсторонний формат сотрудничества имеет большое значение для региональной безопасности. Наше успешное сотрудничество играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе".

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в Тегеране, где проходил саммит глав государств Азербайджана, Ирана и России.

Глава государства отметил, что Азербайджан единственная страна, которая имеет сухопутную границу с Россией и Ираном и для которой такая географическая расположенность создает возможность успешно сотрудничать во всех сферах. Говоря о реализуемых уже сегодня прошлогодних договоренностях, президент Ильхам Алиев подчеркнул,что экономические связи между странами развиваются. В этом году торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 60 процентов, а с Ираном - более чем на 30 процентов.

Говоря об усовершенствовании железнодорожной инфраструктуры Азербайджана и прокладки рельсов до иранской границы, глава государства отметил, что азербайджанская часть транспортного коридора “Север-Юг” полностью готова к эксплуатации, достигнута договоренность о финансировании железной дороги Астара-Решт, о вкладе 3 стран в мировую энергетическую безопасность.

"Наше сотрудничество естественное, искреннее, основано на дружбе и взаимоуважении", - сказал И. Алиев и довел до внимания тот факт, что это сотрудничество имеет большое значение как для народов, так и для региона.