Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Анкаре президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Великого Национального Собрания Турции Исмаилом Кахраманом.

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, на встрече были обсуждены связи между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне:

"В мире нет других двух государств с такими отношениями. Турция и Азербайджан сегодня сотрудничают как в двустороннем, так и многостороннем форматах".