Президент Ильхам Алиев совершил визит в Россию, глава государства встретился с Владимиром Путиным

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ 1 сентября начался визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию.

Как сообщает Report, в государственной резиденции «Бочаров Ручей» в городе Сочи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Главы государств выступили на встрече.

Президент России Владимир Путин сказал: "Уважаемый Ильхам Гейдарович. Дорогие друзья. Позвольте мне Вас поприветствовать сердечно в Сочи. Хотел бы отметить, что у нас встречи носят регулярный характер, и это естественно, у нас очень обширное взаимодействие. Мы называем его стратегическим партнерством. Отношения развиваются и по политической линии, и по экономической. В прошлом году рост товарооборота составил 34 процента, больше 34 процентов, а за первое полугодие этого года продукция гражданского назначения - объем продаж вырос на 20 процентов. Это вполне хороший показатель. Но, естественно, нам всегда есть о чем поговорить. И я очень рад, что Вы приняли наше приглашение и приехали сегодня в Россию. Добро пожаловать".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. В первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за приглашение посетить Россию. Всегда рад нашим встречам. Как Вы отметили, мы регулярно встречаемся. И наши встречи придают динамизм нашим отношениям. Мы также удовлетворены уровнем развития наших связей во всех сферах. Отношения развиваются полноценно, очень эффективно, активный политический диалог. Вы отметили рост товарооборота, что говорит и о позитивных тенденциях в экономиках наших стран. Также говорит о том, что существует большой потенциал экономического сотрудничества. Уверен, что товарооборот будет расти и в последующие годы. Мы сотрудничаем в энергетической сфере, в транспортной сфере. Конечно же, сегодня мы также обсудим вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, региональную проблематику. Эта повестка дня достаточно обширна. И уверен, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс нашим отношениям. Еще раз благодарю за приглашение".