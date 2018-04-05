Президент Ильхам Алиев: Следует положить конец оккупации, только тогда в регионе воцарится мир

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Следует положить конец оккупации территорий Азербайджана Арменией, только тогда в регионе воцарится мир".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

Президент подчеркнул, что несмотря на грубое нарушение норм международного права, в отношении Армении до сих пор не применены санкции.

"Мониторинги ОБСЕ показали, что историческое наследие Азербайджана было уничтожено на оккупированных территориях армянскими вандалами", - заявил И. Алиев.

Он отметил, что Армения является моноэтнической страной, где проводились этнические чистки в отношении других народов, в частности, этнических азербайджанцев.

В то же время в Азербайджане мультикультурализм является государственной политикой:

"Азербайджан в течение долгих веков является пространством религиозного разнообразия, в этом и заключается наша сила".

Президент напомнил, что 100 лет назад АДР объявила права женщин наравне с мужчинами, и сегодня Азербайджан продолжает следовать этим ценностям демократии.