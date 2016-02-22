​Президент Ильхам Алиев: Широкие инвестиционные программы создадут новые возможности для работы иранских бизнесменов в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Радиотелевизионной компании Исламской Республики Иран.

Report представляет данное интервью:

- Какова цель визита Вашего превосходительства в Исламскую Республику Иран и какие у Вас имеются программы по расширению связей с Ираном?

- Мой официальный визит в Иран состоится по приглашению президента Исламской Республики Иран господина Хасана Рухани. Хочу отметить, что ранее мы четыре раза встречались с президентом Ирана. Как в ходе моего официального визита в Исламскую Республику Иран в апреле 2014 года, так и во время официального визита господина Хасана Рухани в Азербайджанскую Республику в ноябре того же года были проведены искренние обсуждения по всем аспектам двусторонних отношений между нашими странами, подписаны многочисленные документы, служащие развитию связей в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

В рамках нынешнего визита также будут проведены обсуждения, связанные с происходящими в регионе и мире событиями, протекающими процессами, широким спектром двусторонних политических, экономических, социальных, культурных связей, и подписан ряд документов. Уверен, что этот визит создаст надежную основу для развития и достижения качественно нового уровня нынешних связей между дружественными и соседними Иранским государством и Азербайджаном.

- Иран и Азербайджан также тесно сотрудничают в экономической сфере. Однако, несмотря на протяженные границы, на то, что у нас много общего, и хороший экономический потенциал между нашими странами, товарооборот, тем не менее, не столь высок. В таком случае, какие у Вас программы по повышению торгового оборота?

- После восстановления Азербайджаном государственной независимости связи между нашими странами во всех направлениях, в том числе в торгово-экономической сфере, развивались по восходящей. Вместе с тем, нынешний товарооборот значительно ниже имеющегося потенциала. Конечно, будут приняты меры по преодолению такой ситуации в торговых связях, дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

В Азербайджане еще более высокими темпами продолжаются широкомасштабные экономические реформы для снижения влияния наблюдаемых в глобальной экономике негативных тенденций и сохранения тенденций динамичного развития. В настоящее время идет работа над программами широкомасштабных инвестиций и приватизации, улучшается бизнес-среда как для местных, так и иностранных бизнесменов. Считаем, что это создаст новые возможности и для работы иранских бизнесменов в Азербайджане. Одновременно активно работает совместная Государственная комиссия по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах, они выступили с рядом новых предложений. В настоящее время данные предложения рассматриваются.

В последние годы Азербайджан и Иран превратились в очень важного партнера транспортного коридора Север-Юг. Осуществив необходимые меры по расширению транзитных возможностей нашей республики, мы реорганизовали нашу транспортную инфраструктуру в соответствии с самыми современными стандартами. Уверены, что ввод в эксплуатацию железной дороги между иранской и азербайджанской Астарой в значительной степени оживит транспортный коридор Север-Юг. В целом, транспортно-коммуникационные коридоры представляют большое экономическое и геополитическое значение для всех стран-участниц, в том числе и для нас. Данные коридоры, с одной стороны, в значительной степени повысят удельный вес наших государств в международных грузоперевозках, а с другой, - усилят наше двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

- Учитывая попытки неверных групп расширить терроризм в регионе, как Вы расцениваете сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой в борьбе с этим зловещим феноменом?

- В настоящее время терроризм является одной из самых серьезных проблем, угрожающих системе цивилизованных международных отношений, региональной безопасности и стабильности отдельных стран. Расширение географии международного терроризма вызывает и должно вызывать серьезную озабоченность всех государств мира, в том числе нашего региона и каждого государства в отдельности. В результате войн и локальных вооруженных инцидентов на Африканском континенте, постсоветском пространстве, Ближнем Востоке миллионы людей были изгнаны из родных очагов, национальные экономические системы фактически вышли из строя, гуманитарные бедствия стали горькими реалиями дня.

Должен отметить, что Азербайджан, который в начале 1990-х годов только что восстановил государственную независимость, серьезно пострадал от захватнической политики соседней Армении и вызванного этим гуманитарного бедствия, волны армянского террора. Армянские террористические организации совершили в Азербайджане более 300 террористических актов, до основания были разрушены наши города и села в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему территориях, в итоге тысячи наших граждан были убиты, ранены и пропали без вести. Оккупация, религиозная и национальная дискриминация, террор были государственной политикой Армении, к сожалению, это продолжается и сегодня. Поэтому мы хорошо понимаем страны и народы, столкнувшиеся с террором.

Азербайджан поддерживает реальные инициативы и меры в области борьбы с международным терроризмом. Как в рамках международных организаций, так и в двусторонних отношениях мы придаем значение вопросам сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, так как любая страна может преодолеть трудности и развиваться лишь в условиях стабильности, безопасности и мира. Пример Азербайджана еще раз наглядно подтверждает это.

Азербайджан совместно с Ираном и другими государствами готов продолжать оказывать поддержку решению проблемы международного терроризма.

- Как Вы расцениваете посредническую деятельность Минской группы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта? Намерены ли Вы воспользоваться для урегулирования конфликта возможностями исламских государств и стран региона?

- В начале 1990-х годов в результате агрессии Армении против Азербайджана 20 процентов признанной на международном уровне территории нашей страны были оккупированы, наш народ подвергся этнической чистке, более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. На оккупированных землях были разрушены вся экономическая и социальная инфраструктура, памятники культуры, в том числе мечети. Армения уклоняется от выполнения решений и резолюций ведущих организаций мира во главе с ООН, требующих освобождения оккупированных земель. К сожалению, мировое сообщество до сих пор не применило в отношении Армении какого бы то ни было реального механизма воздействия для достижения урегулирования проблемы в рамках норм и принципов международного права. В том числе деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, созданной в целях разрешения конфликта, по сей день остается безрезультатной. С уверенностью можно сказать, что продолжение факта оккупации уже более 20 лет в немалой степени обусловлено и влиянием наблюдаемой в настоящее время в мире политики двойных стандартов. Факты подтверждают, что международное сообщество демонстрирует селективный подход к аналогичным событиям, происходящим в отдельных точках мира. В некоторых случаях факт оккупации не только получает резкое суждение, но также разрабатываются и в кратчайшее время применяются серьезные механизмы воздействия для решения проблемы. К сожалению, что касается армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, наблюдается пассивный подход, к сторонам конфликта – оккупанту и подвергшемуся оккупации проявляется одинаковое отношение. Эта несправедливость также обусловлена другим подходом – религиозной дискриминацией, демонстрируемой в отношении Азербайджана в силу того, что он является мусульманским государством. Мы не можем понять столь явного неуважения к международному праву, столь откровенных попыток оправдания захватнической политики.

Хочу отметить, что исламские страны, в том числе Иран, всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана как в международных организациях, так и в двусторонних рамках. Выражаем за это признательность Исламской Республике Иран и расцениваем данный факт как проявление братских, дружественных отношений между нашими странами, а также как отношение Ирана к верховенству международного права.

В многочисленных решениях и резолюциях Организации исламского сотрудничества захватническая политика Армении получила осуждение, изложено требование положить конец факту оккупации. Мы поддерживаем и высоко оцениваем все усилия, а также предложения и инициативы исламских стран и государств региона, направленные на справедливое урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права. Верим, что отныне мы увидим еще более активную поддержку в деле справедливого разрешения конфликта.

- Ходят слухи, что мусульмане, особенно шииты, сталкиваются в Азербайджанской Республике с ограничениямипри исполнении своей религиозной деятельности. Что Вы можете сказать об этом?

-Как было отмечено вами, информация такого типа может быть только слухом. В Азербайджане исторически никогда не было дискриминации на религиозной и национальной почве, представители различных национальностей, конфессий, религиозных течений всегда жили в условиях мира, спокойствия и взаимопонимания. Конституция и существующее законодательство страны полностью гарантируют свободу совести и вероисповедания и ни в чем не препятствуют деятельности верующих в повседневной жизни.

В советский период в Азербайджане действовали всего 17 мечетей. В годы независимости количество религиозных храмов, мечетей в значительной степени увеличилось. В настоящее время в Баку и других населенных пунктах действуют более 2 тысяч мечетей. Самая большая мечеть страны – Мечеть Гейдара, построенная моим распоряжением за счет государственных средств, была передана верующим.

Азербайджан проявляет большое внимание и выделяет финансовые средства на пропаганду исламской культуры во всем

мире. В качестве примера можно привести акции, выставки, проведенные нашей страной в Европе и других регионах мира. В Азербайджане существуют самые цивилизованные нормы национального и религиозного сосуществования, толерантная среда, государственно-религиозные отношения в стране воспринимаются, как образец во всем мире. Организация исламского сотрудничества всегда высоко оценивает положение исламской религии, межрелигиозные и межконфессиональные отношения в Азербайджане.

В то время, когда в ряде стран нарастают противоречия между суннитами и шиитами, в январе этого года в Мечети Гейдара в Баку шииты и сунниты совершили единый намаз.

В современный период расширения исламофобии в мире мы внесли вклад в укрепление солидарности, единства между исламскими странами. Взаимопонимание, формирование среды доверия, верховенство общих интересов, совместная борьба с исламофобией и другими негативными тенденциями должны составлять фундамент исламской солидарности. Азербайджан намерен и впредь продолжать усилия в этой сфере.