​Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и США соединяют отношения тесного и многовекторного сотрудничества

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Передаю Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Сегодня Азербайджан и Соединенные Штаты соединяют отношения тесного и многовекторного сотрудничества, построенные на дружеских связях. Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами успешно продолжается как в двусторонней, так и многосторонней плоскостях. Наши связи в области обеспечения энергетической безопасности, развиваясь по восходящей, достигли уровня стратегического партнерства. Вызывает удовлетворение наше плодотворное сотрудничество в борьбе с глобальными угрозами и терроризмом.

Ваши заслуги в повышении двусторонних отношений до нынешнего уровня, расширении с каждым днем нашего сотрудничества велики. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами и впредь будут развиваться и укрепляться.

Одновременно мы возлагаем большие надежды на усилия Соединенных Штатов, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично Ваши, господин президент, усилия, направленные на справедливое урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта мирным путем на основе норм международного права.

В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности".