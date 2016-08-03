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    ​Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и США соединяют отношения тесного и многовекторного сотрудничества

    Президент Азербайджана поздравил Барака Обаму с днем рождения

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Передаю Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Сегодня Азербайджан и Соединенные Штаты соединяют отношения тесного и многовекторного сотрудничества, построенные на дружеских связях. Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами успешно продолжается как в двусторонней, так и многосторонней плоскостях. Наши связи в области обеспечения энергетической безопасности, развиваясь по восходящей, достигли уровня стратегического партнерства. Вызывает удовлетворение наше плодотворное сотрудничество в борьбе с глобальными угрозами и терроризмом.

    Ваши заслуги в повышении двусторонних отношений до нынешнего уровня, расширении с каждым днем нашего сотрудничества велики. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами и впредь будут развиваться и укрепляться.

    Одновременно мы возлагаем большие надежды на усилия Соединенных Штатов, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично Ваши, господин президент, усилия, направленные на справедливое урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта мирным путем на основе норм международного права.

    В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности".

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