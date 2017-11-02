Президент Ильхам Алиев: Резолюции по Нагорному Карабаху вот уже более 20 лет как остаются на бумаге

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан проводит успешное сотрудничество с Россией и Ираном в рамках международных организаций. Хотелось бы отметить общее сотрудничество с Ираном в рамках Исламской Организации сотрудничества, Организации Экономического сотрудничества; с Россией в рамках СНГ, ОБСЕ, Организации экономического сотрудничества стран Черного моря. Мы также активно участвуем в раках ООН.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в Тегеране во время выступления на встрече в верхах с президентами Ирана и России.

Глава государства отметил, что одна из главных задач в мире на сегодняшний день является установление норм международного права: "К сожалению, во многих случаях эти нормы либо не работают, либо грубо нарушаются. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт служит этому явным примером. Армения более чем 20 лет как удерживает под оккупацией Нагорный Карабах и 7 прилежащих районов, являющихся исконной землей Азербайджана. На оккупированных землях азербайджанский народ подвергся политики этнической чистки. Один миллион наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Следует отметить, что в связи с этим конфликтом со стороны влиятельных международных организаций были приняты соответствующие решения и резолюции. Одна из резолюции призывает к незамедлительному и безоговорочному выводу армянских ВС с оккупированных земель, можно также привести пример Движения Неприсоединения, Исламской Организации сотрудничества, ОБСЕ и принятые решения и резолюции других организации. Армения не обращает на это внимание, Армения не выполняет резолюции Совбеза, продолжает свою политику оккупации. Следует поставить конец армянской оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

В некоторых случаях резолюции СБ ООН сразу исполняются. Резолюции, принятые относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта более 20 лет как остаются на бумаге. Это показатель двойных стандартов. Сегодняшний статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Наши беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться на земли своих отцов и наша территориальная целостность должна быть восстановлена".

Глава государства отметил, что есть хорошие возможности поднять на высокий уровень трехсторонний формат экономического сотрудничества. Увеличение торгового оборота, вкладывание взаимных инвестиций одна из главных задач.

"Нужно отметить, что торговый оборот Азербайджана с Россией за период январь-ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно повысился. Мы должны сохранить и увеличить эту динамику. Увеличиваются инвестиции из России и Ирана в экономику Азербайджана. После прошлогоднего саммита иранские компании начали вкладывать инвестиции для строительства автомобильных заводов и заводов медикаментов. Российская компания вкладывает большие инвестиции в строительство другого завода медикаментов.

И Азербайджан, в свою очередь, увеличивает инвестиции в обе страны. Эти инвестиционные проекты показатель взаимной дружбы и доверия. Как результат успешного сотрудничества между 3 странами бизнес-круги стали с большим доверием вкладывать инвестиции. “Наши страны успешно сотрудничают и в нефтегазовой сфере. Вот уже более 20 лет иранские и российские компании участвуют в разработке нефтегазовых месторождений в азербайджанском секторе Каспия. Развивается сотрудничество в области электроэнергетики. Азербайджан соединил свои энергетические линии и с Ираном, и с Россией. Энергетические системы Азербайджана и России функционируют в параллельном рабочем режиме. Энергетические системы двух стран связаны линиями электропередачи “Хачмаз-Дербенд” и “Ялама”. А энергетические системы Ирана и Азербайджана соединяют электрические линии “Имишли-Парсабад”. Вступило в силу и реализуется соглашение о строительстве Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанций на реке Араз. Строительство Ордубадской гидроэлектростанции идет успешно”.

Президент отметил, что хорошие результаты дает трехстороннее сотрудничество в транспортном секторе: “В этом году Азербайджан построил свою железную дорогу до границы с Ираном. Одновременно мы построили и сдали в эксплуатацию железнодорожный мост протяженностью 82 метра над рекой Астара. Кроме того, азербайджанская сторона взяла в долгосрочную аренду на территории Ирана дорогу протяженностью 1,4 км и для строительства терминалов - участок площадью 35 гектаров. В этом году между тремя странами были согласованы тарифы на перевозку по железным дорогам. Таким образом, железная дорога от азербайджано-российской границы до границы Азербайджана с Ираном приведена в полную готовность к эксплуатации. Эта дорога является важной частью транспортного коридора Север-Юг. Одновременно Азербайджан готов принять участие в финансировании строительства железной дороги Астара-Решт на территории Ирана. Недавно успешно завершились переговоры с иранской стороной о кредитном соглашении в объеме 500 миллионов долларов по строительству железной дороги Астара-Решт и оснащению ее оборудованием”.

Глава государства сказал, что в следующем году будет сдана в эксплуатацию современная магистральная автомобильная дорога Баку-граница с Ираном: “Строительство последнего участка магистральной автомобильной дороги Баку-граница с Россией также будет завершено на высочайшем уровне в следующем году.Таким образом, процесс создания азербайджанского участка транспортного коридора Север-Юг вступил в заключительную стадию. Транспортный коридор Север-Юг представляет большое значение для многих стран”.

Соединяющее нас Каспийское море – наше общее достояние. Каспий – море мира, дружбы и сотрудничества. На Каспийском море осуществляется надежное сотрудничество в деле пограничной охраны

Глава государства сказал, что недавно в рамках “Армейских международных игр – 2017”, проведенных по инициативе Министерства обороны России, в Баку были организованы международные соревнования “Кубок моря – 2017”: «Кроме того, корабли наших Военно-морских сил осуществляют взаимные дружественные визиты. К хорошим результатам привели усиление мер безопасности на Каспии, совместная борьба с наркотрафиком, контрабандой. Сотрудничество в этих сферах представляет важное значение”. Азербайджан вносит свою лепту в дело укрепления межрелигиозного и цивилизационного диалога. Начатый в 2008 г по нашей инициативе “Бакинский процесс” нашел поддержку ООН, был высоко оценен и объединил более 100 мусульманских и христианских стран.

В 2015-м и 2017-х гг в Баку прошли первые Европейские и 4-е Исламские игры солидарности. На этих мероприятиях приняли участия представители более ста стран. Эти мероприятия наряду с тем, что являлись грандиозным спортивным событием, также стали нашим следующим вкладом в межкультурный диалог.

В конце выступления хочу отметить, что трехсторонне сотрудничество Ирана Азербайджана и России служит обеспечению безопасности, стабильности и экономического развития в регионе. Это сотрудничество воочию показывает, как должны строиться отношения между соседями. Мы показываем пример дружбы и добрососедства.

Наши связи основаны на взаимоуважении, понимании, намерении и дружбе. Уверен, трехстороннее сотрудничество будет продолжено и в будущем."