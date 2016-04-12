​Президент Ильхам Алиев принял зампреда Палаты представителей парламента Малайзии

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Палаты представителей парламента Малайзии Сери Рональда Кианди.

Как сообщает Report, проинформировав о созданной в парламенте Малайзии группе дружбы с Азербайджаном, Сери Рональд Кианди сообщил, что впервые совершает визит в Баку, рассказал о роли состоящей из 8 депутатов межпарламентской группы дружбы Малайзия-Азербайджан в развитии связей между законодательными органами наших стран. Гость отметил значение взаимных визитов с азербайджанскими коллегами. Указав, что Азербайджан является важным партнером для его страны, Сери Рональд Кианди оценил деятельность малайзийской компании Petronas в нашей стране как хороший пример двусторонних связей.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил официальный визит премьер-министра Малайзии Мохаммада Наджиба Тун Абдул Разака в Азербайджан и плодотворные обсуждения в ходе проведенных встреч. Отметив, что связи между Азербайджаном и Малайзией имеют важное значение для обеих стран, глава государства подчеркнул, что эти связи развиваются в различных областях, в том числе политической, экономической и других сферах. Президент Ильхам Алиев отметил, что имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами в области инвестирования, высоких технологий, туризма и др. Отметив успешную деятельность малайзийской компании Petronas в Азербайджане, глава государства сообщил, что компания обладает крупной долей в одном из важных проектов в нашей стране. Подчеркнув, что Азербайджан и Малайзия являются дружественными странами, президент Ильхам Алиев сказал, что обе страны постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Коснувшись значения межпарламентских связей, глава государства выразил надежду на то, что визит в Баку заместителя председателя Палаты представителей парламента Малайзии создаст хорошую возможность для более активного взаимодействия.