Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра России - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством заместителя премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Рогозина.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией всегда характеризовались сотрудничеством на высоком уровне, дружбой, взаимопониманием, и они успешно развиваются на основе традиций тесного взаимодействия в различных направлениях, в том числе в политической, экономической, торговой, энергетической сферах. Коснувшись деятельности Межправительственной совместной экономической комиссии, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня в ходе проходившего в Баку заседания комиссии были конструктивно и успешно обсуждены различные вопросы сотрудничества. Отметив, что Азербайджан заинтересован в укреплении двусторонних связей с Россией, президент Ильхам Алиев сказал, что эти связи в последнее время развиваются более высокими темпами, хорошим показателем чего являются регулярные встречи президентов Азербайджана и России. Глава государства отметил, что с этой точки зрения три визита президента Российской Федерации в Азербайджан за последние три года являются отражением высокого уровня наших связей.

Выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву за добрые слова, заместитель премьер-министра Российской Федерации Дмитрий Рогозин отметил значение проведения регулярных заседаний в рамках Межправительственной совместной экономической комиссии. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что, способствуя развитию сотрудничества в экономической, торговой, научно-технической, культурной сферах, эта комиссия также превратилась в орган оперативного решения данных вопросов. Заместитель премьер-министра России сказал, что российско-азербайджанские связи, охватывая уже новые направления, открывают новые возможности и для сотрудничества в области высоких технологий.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся перспектив сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.