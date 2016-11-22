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    Ильхам Алиев: Надеюсь, что успешное сотрудничество между нашими странами будет продолжено и с новой администрацией США - ОБНОВЛЕНО

    На встрече с Бриджит Бринк состоялся широкий обмен мнениями о путях решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

    *** 10:11

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 22 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк. 

    Как сообщает Report, глава государства, вспомнив широкие обсуждения, проведенные с Бриджит Бринк летом этого года, в связи с двусторонними отношениями, региональными вопросами, выразил надежду на то, что успешное сотрудничество между нашими странами будет продолжено и с новой администрацией США.

    Отметив, что ее страна оказывает сильную поддержку Азербайджану, в целом региону, заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк подчеркнула, что Соединенные Штаты долгое время осуществляют в этом направлении последовательную политику.

    На встрече состоялся широкий обмен мнениями о нынешней ситуации и перспективах связей между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, путях решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

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