Президент Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря НАТО по общественным вопросам

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря НАТО по общественным вопросам Таджана Ильдема.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря НАТО по общественным вопросам Таджана Ильдема.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
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