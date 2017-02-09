Президент Ильхам Алиев: Проект TANAP завершится вовремя - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ 9 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирила Мюллера.

Как сообщает Report, с удовлетворением отметив, что у сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком – хорошая история, глава государства сказал, что при поддержке Всемирного банка в нашей стране осуществлены многочисленные значимые проекты, подчеркнул важность этих проектов с точки зрения модернизации инфраструктуры.

Президент Ильхам Алиев отметил, что развитие инфраструктуры в Азербайджане является важной частью государственной политики. Глава государства в то же время высоко оценил финансовую поддержку Всемирного банка успешно реализуемому проекту глобального значения "Южный газовый коридор". Президент Ильхам Алиев отметил, что работа по проекту TANAP также осуществляется в соответствии с графиком и завершится вовремя.

Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер высоко оценил экономические реформы, проводимые в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам диверсификации экономики, повышения экспортного потенциала в аграрном секторе, реформах в системе образования и др.