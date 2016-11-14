Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Азиатского банка развития

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента Азиатского банка развития Венчая Жанга.

Как сообщает Report, отметив, что уровень сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития вызывает одобрение, глава государства с удовлетворением вспомнил встречу с президентом структуры Такехико Накао в ходе проходившего в прошлом году в Баку 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития. Подчеркнув, что организованное нашей страной это мероприятие, в котором участвовали многочисленные представители стран-членов структуры, прошло успешно, Президент Ильхам Алиев сообщил, что после этого мероприятия в сотрудничестве Азербайджана с Азиатским банком развития наблюдается новая динамика. Отметив, что наша страна является надежным финансовым партнером, всегда выполняющим взятые на себя обязательства, глава государства выразил признательность Венчаю Жангу за очень важные проекты, реализуемые банком в Азербайджане, в частности, поддержку, оказываемую проекту «Южный газовый коридор». Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что проект "Южный газовый коридор" имеет важное значение не только для Азербайджана, но и для региона, охватывающего широкую географию, включая и Европу. Коснувшись сотрудничества нашей страны с Азиатским банком развития и в ряде других областей, глава государства сообщил, что большинство реализуемых совместно инфраструктурных проектов уже завершено. Выразив уверенность в том, что сотрудничество со структурой будет продолжено, Президент Ильхам Алиев отметил, что визит в нашу страну вице-президента Азиатского банка развития Венчая Жанга создает хорошие возможности для обмена мнениями о перспективах сотрудничества, а также работе, проделанной за последние годы.

Венчай Жанг передал главе государства приветствия президента Азиатского банка развития Такехико Накао. Он выразил признательность главе государства за поддержку, оказанную проходившему в 2015 году в Баку 48-му ежегодному заседанию Совета руководителей Азиатского банка развития. Выразив удовлетворение прекрасным сотрудничеством между Азиатским банком развития и Азербайджаном, Венчай Жанг отметил, что за период, прошедший с 1999 года, когда наша страна присоединилась к Азиатскому банку развития, структура выделила Азербайджану средства в размере 2,8 миллиарда долларов. Напомнив, что наряду с некоторыми проектами, реализуемыми в нашей стране, представляемая им структура также оказывает поддержку и придает значение таким важным проектам, как "Южный газовый коридор" и "Шахдениз", Венчай Жанг подчеркнул, что для обсуждения вопросов, связанных с проектами, внутри банка создан специальный совет.

На встрече было подчеркнуто значение инфраструктурных проектов, реализуемых в Азербайджане при поддержке Азиатского банка развития, в том числе железнодорожного коридора Север-Юг, водоснабжения, расширения дорожной сети и других проектов, было выражено удовлетворение в связи с включением реализации таких проектов, связанных с нашей страной, в 2017-2019 годах в программу кредитования банка.