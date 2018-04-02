Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Беларуси - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ 2 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-премьера Республики Беларусь, сопредседателя межправительственной комиссии Владимира Семашко.
Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, наличие хороших возможностей для дальнейшего укрепления наших связей.
В ходе беседы была подчеркнута важность определения новых направлений сотрудничества, необходимость еще большего повышения товарооборота между нашими странами.
Назвав сбор 10-тысячного трактора на Гянджинском тракторном заводе знаменательным событием, вице-премьер Беларуси отметил значимость изучения возможностей экспорта совместной продукции Азербайджана и Беларуси в третьи страны.
Оценив это как знаменательное событие, глава государства в свою очередь подчеркнул, что в ходе его поездок в регионы фермеры отмечали, что довольны качеством тракторов совместного азербайджано-белорусского производства.
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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ 2 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-премьера Республики Беларусь, сопредседателя межправительственной комиссии Владимира Семашко.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
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