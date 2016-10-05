Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов трех стран

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Румынии в нашей стране Дана Янку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской республики Иран Джавада Джахангирзаде.

Помимо этого, президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар Юсифа бин Хасана аль-Саина.