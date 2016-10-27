Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов четырех стран

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гана в нашей стране Кодзо Кпоку Алабо.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял также верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Уругвая в нашей стране Энрике Дельгадо Хенты.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Южный Судан в нашей стране Телара Ринга Денга.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Канады в нашей стране Кристофера Джона Кутера.