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    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новых послов четырех стран

    Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гана в нашей стране Кодзо Кпоку Алабо. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

    Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял также верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Уругвая в нашей стране Энрике Дельгадо Хенты.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Южный Судан в нашей стране Телара Ринга Денга.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Канады в нашей стране Кристофера Джона Кутера.

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