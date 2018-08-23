Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов трех стран

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ 23 августа президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Исландии в Азербайджане Берглинд Асгейрсдоттир.

По сообщению Report, информацию распространила пресс-служба главы государства.

В тот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенных в нашей стране чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам Нго Дук Манха и чрезвычайного и полномочного посла Бенина Иссираджоу Гомина Ибрагима.