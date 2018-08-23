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    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов трех стран

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ 23 августа президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Исландии в Азербайджане Берглинд Асгейрсдоттир.

    По сообщению Report, информацию распространила пресс-служба главы государства.

    В тот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенных в нашей стране чрезвычайного и полномочного посла Социалистической Республики Вьетнам Нго Дук Манха и чрезвычайного и полномочного посла Бенина Иссираджоу Гомина Ибрагима.

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