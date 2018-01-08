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    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов четырех стран

    Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Экваториальной Гвинеи в нашей стране Хосе Эсоно Мича Акенга.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Нигерия в нашей стране Хамзата Ибрахима, новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Монголии в нашей стране Болда Равдана и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Боснии и Герцеговины в нашей стране Бакира Садовича.

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