Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Великобритании в Азербайджане

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ 31 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Кэрол Мэри Крофтс.

Как сообщает Report, посол обошла строй почетного караула.

Дипломат вручила президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что повестка дня двусторонних отношений между нашими странами охватывает широкие сферы, глава государства выразил надежду на то, что дипломатическая деятельность Кэрол Мэри Крофтс внесет вклад в дело дальнейшего укрепления этих связей.

Посол подчеркнула, что уже более 20 лет ее страна успешно сотрудничает с Азербайджаном. Отметив, что BP является компанией, вкладывающей в нашу страну самые крупные инвестиции, посол рассказала о возможностях сотрудничества Великобритании с Азербайджаном. Проинформировав о том, что за период пребывания в Азербайджане, наряду с Баку, она ознакомилась и с различными регионами нашей республики, посол Кэрол Мэри Крофтс подчеркнула, что гостеприимство нашего народа и различные красивые места нашей страны произвели на нее глубокое впечатление, Баку как международный город восхитил ее.

Отметив, что знакомство с различными регионами Азербайджана создает хорошую возможность для более близкого ознакомления с нашей страной, глава государства отметил значение таких поездок. Президент Ильхам Алиев пожелал успехов послу в ее дальнейшей деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями о процессах, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.