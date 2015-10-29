​Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индии в Азербайджане

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ 29 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в нашей стране Санжая Раны.

Как сообщает Report, сначала посол обошел строй почетного караула.

Санжай Рана вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана побеседовал с послом.

Посол Санжай Рана передал главе государства приветствия и самые добрые пожелания президента Республики Индия Пранаба Мукхерджи и премьер-министра Нарендры Моди. Подчеркнув, что наши страны обладают историческими связями, посол подчеркнул, что Индия проявляет большой интерес к связям с Азербайджаном. Он отметил, что правительство Индии высоко оценивает мудрое руководство президента Ильхама Алиева. Посол сказал, что под руководством президента Азербайджана в нашей стране достигнуто большое развитие во всех направлениях, в том числе в экономической и социальной сферах. Индийский дипломат также отметил значение успешной организации и проведения в нашей стране первых Европейских игр. Подчеркнув расширение связей между нашими странами в экономической, торговой, образовательной и технической сферах, Санжай Рана отметил, что приложит все усилия для достижения благодаря поддержке президента Ильхама Алиева более высокого уровня этих связей.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан заинтересован в развитии партнерских связей с Индией. Глава государства отметил, что сотрудничество между нашими странами обладает большим потенциалом в экономической, энергетической, торговой, образовательной, культурной сферах и в других областях. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул большие возможности для расширения связей в области бизнеса, стимулирования взаимных инвестиций, создания совместных предприятий и увеличения торгового оборота между нашими странами. Отметив, что Индия является весьма передовой страной в области информационных технологий, глава государства сообщил, что в Азербайджане также проводится работа в этом направлении, отметив хорошие возможности для сотрудничества наших стран в этой области. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что посол наладит хорошие связи с соответствующими структурами Азербайджана для выявления новых направлений сотрудничества между нашими странами в экономической и торговой сферах, что его дипломатическая деятельность будет плодотворной.

Глава государства поблагодарил за приветствия президента Республики Индия Пранаба Мукхерджи и премьер-министра Нарендры Моди и просил передать его приветствия президенту и премьер-министру Индии.