Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ 28 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в нашей стране Аделя Ибрагима Ахмеда Ибрагима.

Как сообщает Report, посол Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим обошел строй почетного караула.

Aдель Ибрагим Ахмед Ибрагим вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем президент Азербайджана побеседовал с послом.

Сказав, что Азербайджан – прекрасная страна, Aдель Ибрагим Ахмед Ибрагим отметил, что чувствует здесь себя как дома. Он подчеркнул, что народ Египта испытывает теплые чувства к Азербайджану и азербайджанскому народу. Посол выразил уверенность в том, что при поддержке руководства двух стран связи между нашими странами будут еще более развиваться.

Президент Ильхам Алиев отметил, что наша страна придает значение дальнейшему развитию двусторонних отношений с Египтом и налаживанию более близких партнерских отношений с этой страной. Коснувшись значения взаимных визитов между нашими странами, глава государства выразил удовлетворение от успешного проведения недавно в Каире заседания Совместной азербайджано-египетской межправительственной комиссии. Выразив надежду на то, что тесное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций продолжится и впредь, президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Египет демонстрируют взаимную поддержку в ООН, Организации исламского сотрудничества и других структурах, подчеркнул важность эффективного продолжения политического диалога. Отметив важность проведения еще большего объема работы в экономической сфере для увеличения торгового оборота между двумя странами, глава государства подчеркнул наличие больших возможностей в этой сфере. Сказав, что наши страны могут воспользоваться взаимным импортно-экспортным потенциалом, президент Ильхам Алиев отметил значение рассмотрения инвестиционных возможностей и создания необходимых условий для деятельности компаний двух стран. Отметив, что Азербайджан намерен наладить тесные связи с Египтом во всех сферах, глава государства коснулся важности проведения обсуждений возможностей сотрудничества в сфере туризма между двумя странами, создания прямых рейсов для организации более регулярных поездок людей.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане посол Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим приложит все усилия для внесения вклада в развитие дружественных отношений, существующих между нашими странами.

***12:21

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ 28 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Египта в нашей стране Аделя Ибрагима Ахмеда Ибрагима.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.