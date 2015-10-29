Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в Азербайджане

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ 29 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Арабской Республики Египет в нашей стране Сузанне Мохамед Джамиль.

Как сообщает Report, посол Сузанне Мохамед Джамиль обошла строй почетного караула. Сузанне Мохамед Джамиль вручила президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив значение более активного осуществления в последнее время взаимных визитов различного уровня между нашими странами, президент Ильхам Алиев сказал, что эти контакты служат очень позитивным показателем наших связей. Коснувшись двусторонних связей между нашими странами, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность точного определения приоритетов для продвижения этих связей, выразил надежду на повышение уровня взаимной торговли между двумя странами. Констатировав заинтересованность Азербайджана в развитии связей с Египтом во всех областях, глава государства отметил также наличие хорошего потенциала для сотрудничества в сферах энергетики и безопасности. Коснувшись положения в регионах, где расположены наши страны, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время безопасность является одним из важнейших вопросов повестки дня во всем мире. Коснувшись сотрудничества в рамках международных организаций, глава государства выразил надежду, что Азербайджан и Египет будут продолжать оказывать друг другу постоянную поддержку. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

Посол Сузанне Мохамед Джамиль передала главе государства приветствие президента Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаха ас-Сиси. Сузанне Мохамед Джамиль, отметив, что рада назначению послом в нашу страну, констатировала наличие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Египтом и выразила президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана признательность за постоянную поддержку ее страны в международных организациях. С почтением вспомнив общенационального лидера азербайджанского народа как великого человека и истинного лидера, посол Сузанне Мохамед Джамиль подчеркнула, что всегда являлась свидетелем высокой оценки нашим народом успехов, достигнутых великим лидером за короткое время в области государственного строительства. Посол также отметила, что ее страна всегда поддерживает Азербайджан в вопросе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Абдул-Фаттаха ас-Сиси и просил передать его приветствия президенту Арабской Республики Египет.