Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане

16 августа, 2016 10:18

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бельгии в Азербайджане Берта Скуфса. Как сообщает Report, новый посол вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.