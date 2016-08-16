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    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане

    Берт Скуфс вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бельгии в Азербайджане Берта Скуфса.

    Как сообщает Report, новый посол вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

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