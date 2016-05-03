Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индонезии в Азербайджане

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 3 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в нашей стране Хуснана Бея Фанани.

Как сообщает Report, посол Хуснан Бей Фанани обошел строй почетного караула.

Хуснан Бей Фанани вручил главе государства верительные грамоты.

Затем президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что связи между Азербайджаном и Индонезией успешно развиваются, глава государства подчеркнул, что наши страны хорошо сотрудничают в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, выразил признательность Индонезии за поддержку нашей страны. Коснувшись партнерских отношений, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан заинтересован в налаживании более тесных связей с Индонезией. Отметив, что между нашими странами налажено сотрудничество в области политики, экономики, образования, культуры, инвестиций и др., президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что это взаимодействие будет успешно развиваться и в дальнейшем.

Отметив значение того, что в обеих странах долгие годы функционируют посольства, президент Ильхам Алиев пожелал Хуснану Бею Фанани успехов в его деятельности.

Посол Хуснан Бей Фанани передал главе государства приветствия президента Республики Индонезия Джоко Видодо. Подчеркнув, что у наших народов одна и та же религия и схожие культурные ценности, посол выразил надежду на то, что связи, имеющиеся в различных сферах между двумя странами в дальнейшем будут еще больше развиваться. Он подчеркнул, что в период дипломатической деятельности в нашей стране приложит все усилия для дальнейшего расширения наших двусторонних связей.

Хуснан Бей Фанани отметил значение Игр исламской солидарности, которые пройдут в нашей стране в 2017 году.

Глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президенту Джоко Видодо и просил передать его приветствия главе государства Индонезии.