Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турецкой Республики в Азербайджане Эркана Озорала.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Эркан Озорал вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив удовлетворение от прежней деятельности Эркана Озорала в нашей стране и начале его дипломатической деятельности в Азербайджане на этот раз в качестве посла, глава государства выразил уверенность в том, что Э.Озорал приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних азербайджано-турецких отношений. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил о встрече с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Всемирном энергетическом саммите в Стамбуле. Подчеркнув, что с точки зрения исторических связей и нынешних реалий Азербайджан и Турция самые близкие друг другу страны в мировом масштабе, глава государства отметил, что наша работа заключается в дальнейшем развитии этих связей как на международной плоскости, так и в двустороннем формате, еще большем укреплении этого единства.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Эркан Озорал в свою очередь подчеркнул, что между Турцией и Азербайджаном существуют прекрасные отношения, сказал, что эти отношения имеют характер стратегического сотрудничества и основаны на братских связях. Дипломат выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку его страны во время попытки государственного переворота, произошедшего 15 июля в Турции. Посол отметил, что его страна всегда стремится к подъему на более высокий уровень братских связей с Азербайджаном. Турецкий дипломат сказал, что испытывает чувство гордости от начала деятельности в Азербайджане в качестве посла, и отметил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления наших связей.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в различных направлениях, в том числе транспортной, туристической, строительной, сельскохозяйственной сферах, секторе здравоохранения.