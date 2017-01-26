Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Пакистана

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саида Хана Мохманда.

Как сообщает Report, посол Саид Хан Мохманд обошел строй почетного караула.

Саид Хан Мохманд вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

С удовлетворением вспомнив успешные официальные визиты Президента Пакистана Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа в Азербайджан и встречи, проведенные в ходе этих визитов, глава государства подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются, что наше сотрудничество находится на самом высоком уровне. Отметив, что двусторонние связи между Азербайджаном и Пакистаном, совместная деятельность и взаимная поддержка двух стран в рамках международных организаций вызывают чувство удовлетворения, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна заинтересована в дальнейшем развитии взаимных связей с Пакистаном.

Посол Саид Хан Мохманд передал Президенту Ильхаму Алиеву самые добрые пожелания Президента Пакистана Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа. Подчеркнув, что развитие Азербайджана воспринимается народом Пакистана как образец, Саид Хан Мохманд отметил исключительную роль великого лидера Гейдара Алиева в этом развитии, констатировал, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс общенационального лидера.

Посол Саид Хан Мохманд выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и еще более упроченные Президентом Ильхамом Алиевым, будут развиваться и впредь. Коснувшись взаимных визитов, Саид Хан Мохманд отметил особую роль визитов в Азербайджан Президента Пакистана Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа в развитии наших двусторонних отношений.

Посол сказал, что в его стране с нетерпением ждут визита Президента Ильхама Алиева в Пакистан.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Пакистана Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа и просил передать его приветствия Президенту и премьер-министру Пакистана.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам о перспективах развития в сфере экономики, вложения инвестиций, импорта и экспорта и других областях.