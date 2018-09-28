Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе

28 сентября, 2018 16:29

https://report.az/storage/news/2704b6b09af7cc59633b91f74d9e06a4/c18827f3-7930-42cb-a093-81761b934d92_292.jpg Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября от имени президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был дан официальный прием в честь глав государств СНГ. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме. 28 сентября визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Таджикистан завершился.