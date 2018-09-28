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    Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств СНГ в Душанбе

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября от имени президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был дан официальный прием в честь глав государств СНГ.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме.

    28 сентября визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Таджикистан завершился. 

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