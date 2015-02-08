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    Президент Ильхам Алиев принял участие в обсуждениях на тему "Кроме Украины – неурегулированные конфликты в Европе"

    Глава нашего государства выступил и ответил на вопросы участников панели

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В рамках 51-й Мюнхенской конференцией по безопасности состоялись панельные обсуждения на тему "Кроме Украины – неурегулированные конфликты в Европе".

    Как сообщает со ссылкой на АзерТАдж, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

    Глава нашего государства выступил и ответил на вопросы на панели, проведенной под председательством Президента Словении Борута Пахора.

    В обсуждениях также приняли участие премьер-министр Сербии Александр Вучич, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, первый заместитель премьер-министра, министр по иностранным и европейским делам Хорватии Весна Пусич.

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