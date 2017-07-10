Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии президентов в 22-м Всемирном нефтяном конгрессе - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля в рамках 22-го Всемирного нефтяного конгресса, организатором которого является Стамбул, состоялось мероприятие президентов.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Всемирный нефтяной конгресс, являющийся одним из крупнейших и авторитетных мероприятий нефтегазовой промышленности, проводится раз в три года. В 22-м Всемирном нефтяном конгрессе, организованном в Стамбуле под девизом "Мосты в энергетическое будущее", принимают участие 50 министров, более 5 тысяч представителей государств и руководителей компаний свыше 100 стран.

Всемирный нефтяной совет, являющийся главным организатором конгресса, создан в 1933 году. Всемирный нефтяной совет – международная платформа, где обсуждаются важные вопросы и принимаются решения, связанные с нефтегазовой промышленностью. Всемирный нефтяной совет, являющийся нейтральным и неполитическим образованием, осуществляет деятельность в области внедрения научных новшеств в этой сфере, технологического и информационного обмена, использования нефтяных ресурсов мира для устойчивого и всеобщего благосостояния. Всемирный нефтяной совет, который объединяет 70 стран-членов, охватывает 96 процентов нефтегазовых производителей и потребителей мира.