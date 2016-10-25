Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию под руководством спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Гербера Зальбера.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены процессы по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Было подчеркнуто, что Армения, занимая неконструктивную позицию, мешает урегулированию конфликта.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно роли сопредседателей и международного сообщества в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.