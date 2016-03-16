Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Гербертом Сальбером.

Как сообщает Report, специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Герберт Сальбер выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за возможность посетить нашу страну спустя несколько недель после визита в Азербайджан вице-президента Европейской комиссии, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Герберт Сальбер сказал, что после визита в нашу страну Федерики Могерини открылись хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Он отметил, что Европейский Союз может внести вклад в дело урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Глава государства подчеркнул, что визит в Азербайджан вице-президента Европейской комиссии, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини был успешным и плодотворным. Выразив удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Европейским Союзом, президент Ильхам Алиев сказал, что будущее партнерство имеет хорошие перспективы.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, были также обсуждены вопросы, связанные с развитием сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных сферах.