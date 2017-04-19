Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС

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Баку. 19 aпреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберта Зальбера.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, с удовлетворением вспомнив визит в Бельгию, отметил, что в рамках данного визита были проведены плодотворные встречи и обсуждения. Сообщив, что в ходе визита было положено начало нового соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом, глава государства подчеркнул, что данное соглашение является важным шагом в дальнейшем развитии нашего сотрудничества, выразил надежду на активное продолжение и своевременное завершение работ в этом направлении. Отметив, что между сторонами существует общее взаимопонимание в связи с соглашением, Президент Ильхам Алиев сказал, что завершение работы будет зависеть от хода переговорного процесса. Констатировав, что Азербайджан и Европейский Союз на протяжении многих лет поддерживают добрые партнерские связи, глава государства отметил, что основные направления нашего сотрудничества уже определены, существует опыт подписания соглашений и меморандумов с рядом стран Европейского Союза.

На встрече состоялся обмен мнениями об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, положении на линии соприкосновения, нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию конфликта.