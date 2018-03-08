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    Президент Ильхам Алиев принял советника премьера Японии по вопросам внешней политики - ОБНОВЛЕНО

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8 марта принял советника премьер-министра Японии по вопросам внешней политики Томохико Танигучи.

    Как сообщает Report, Томохико Танигучи передал главе нашего государства приветствия премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

    Томохико Танигучи выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, отметил, что люди в Японии глубоко опечалены этим событием. Он сказал, что Япония придает особое значение роли Азербайджана в стабильности, безопасности и взаимопонимании в исламском мире. Томохико Танигучи расценил назначение правительством Японии опытного посла в Азербайджан как важное значение, придаваемое развитию наших связей.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность за соболезнования. Коснувшись двусторонних азербайджано-японских отношений, глава государства высоко оценил поддержку Азерайджана правительством Японии с первых дней восстановления нашей независимости и продолжающуюся до сегодняшнего дня.

    Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность помощи банковского сектора Японии делу модернизации инфраструктуры в нашей стране и отметил, что сегодня между нашими странами существуют двусторонние отношения на высоком уровне, опирающиеся на принципы взаимопонимания и партнерства.

    Глава государства сказал, что назначенный посол Японии в Азербайджане является другом нашей страны и играет активную роль в реализации проектов, осуществляемых в Азербайджане при поддержке правительства Японии.

    На встрече состоялся обмен мнениями по реализации инфраструктурных проектов в нашей стране, вопросам сотрудничества в банковском секторе, диверсификации экономики, сельского хозяйства и др.

    Глава государства выразил признательность за приветствия премьер-министра Японии Синдзо Абэ, попросил передать и его приветствия премьер-министру Японии.

    *** 10:48

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял советника премьер-министра Японии по вопросам внешней политики Томохико Танигучи.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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