Президент Ильхам Алиев принял советника премьера Японии по вопросам внешней политики - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8 марта принял советника премьер-министра Японии по вопросам внешней политики Томохико Танигучи.

Как сообщает Report, Томохико Танигучи передал главе нашего государства приветствия премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Томохико Танигучи выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, отметил, что люди в Японии глубоко опечалены этим событием. Он сказал, что Япония придает особое значение роли Азербайджана в стабильности, безопасности и взаимопонимании в исламском мире. Томохико Танигучи расценил назначение правительством Японии опытного посла в Азербайджан как важное значение, придаваемое развитию наших связей.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за соболезнования. Коснувшись двусторонних азербайджано-японских отношений, глава государства высоко оценил поддержку Азерайджана правительством Японии с первых дней восстановления нашей независимости и продолжающуюся до сегодняшнего дня.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность помощи банковского сектора Японии делу модернизации инфраструктуры в нашей стране и отметил, что сегодня между нашими странами существуют двусторонние отношения на высоком уровне, опирающиеся на принципы взаимопонимания и партнерства.

Глава государства сказал, что назначенный посол Японии в Азербайджане является другом нашей страны и играет активную роль в реализации проектов, осуществляемых в Азербайджане при поддержке правительства Японии.

На встрече состоялся обмен мнениями по реализации инфраструктурных проектов в нашей стране, вопросам сотрудничества в банковском секторе, диверсификации экономики, сельского хозяйства и др.

Глава государства выразил признательность за приветствия премьер-министра Японии Синдзо Абэ, попросил передать и его приветствия премьер-министру Японии.

*** 10:48

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял советника премьер-министра Японии по вопросам внешней политики Томохико Танигучи.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.