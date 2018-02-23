Президент Ильхам Алиев принял руководство компании Boeing - ДОПОЛНЕНО

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с президентом и генеральным исполнительным директором Boeing Commercial Airplane Кевином Макаллистером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Глава государства отметил многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Boeing, сообщил, что гражданской авиацией Азербайджана приобретены около 20 самолетов производства этой компании. Отметив, что в настоящее время наша страна обладает очень современным качественным воздушным флотом, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что у Азербайджанских авиалиний весьма хорошая репутация. Глава государства сказал, что Азербайджан уже становится международным транспортным узлом. Отметив, что в Азербайджане завоеваны большие достижения в транспортной и инфраструктурной сферах, Президент Ильхам Алиев констатировал, что в последние годы в нашей стране было построено 7 новых аэропортов, в том числе 6 международных, на высоком уровне действуют грузовые и транспортные самолеты. Президент Ильхам Алиев также сказал, что в Азербайджане построен судостроительный завод, производящий все виды современных судов, создана железнодорожная инфраструктура, проложены автомобильные дороги. Коснувшись перевозки грузов воздушным транспортом, глава государства подчеркнул, что Азербайджан уже играет важную роль не только в регионе, но и в глобальном карго-трафике. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что сотрудничество Азербайджана с компанией Boeing успешно продолжится и впредь.

Гость выразил большое удовлетворение от сотрудничества с Азербайджаном, в том числе с компанией AZAL, подчеркнул, что с нашей страной осуществляется очень плотное сотрудничество. Выразив от имени компании Boeing большую надежду в дальнейшее развитие Азербайджана, он высказал уверенность в том, что наши связи будут еще больше расширяться.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения Азербайджана и США охватывают многие сферы, подчеркнуто, что наши связи успешно развиваются.