Президент Азербайджана принял руководителя Маастрихтской школы менеджмента

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Маастрихтской школы менеджмента, бывшего председателя Сената Королевства Нидерландов, почетного председателя ПАСЕ Рене ван дер Линдена.

Как сообщает Report, подчеркнув активное развитие связей между Азербайджаном и Нидерландами, глава государства высоко оценил усилия Рене ван дер Линдена в этом деле. Отметив постоянный рост количества вопросов, представляющих взаимный интерес для наших стран, коснувшись сотрудничества между двумя государствами в области бизнеса, президент Ильхам Алиев сказал, что с течением времени все больше нидерландских компаний осуществляют деятельность в Азербайджане. Подчеркнув, что связи, налаженные между нидерландским Университетом Маастрихта и азербайджанским Университетом АДА, имеют стратегическое значение, глава государства оценил все это как положительные показатели нашего сотрудничества.

Выразив удовлетворение сотрудничеством Азербайджана с его страной, Рене ван дер Линден поблагодарил президента Ильхама Алиева за это взаимодействие, в частности за связи, установленные с Лимбургской областью Нидерландов. Рене ван дер Линден отметил, что обе стороны не пожалели усилий для развития этих связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджана с Европейским Союзом, в том числе расширении двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами в различных сферах, а также вопросах урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.