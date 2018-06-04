Президент Ильхам Алиев принял руководителя аппарата президента Ирана

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя аппарата президента Исламской Республики Иран Махмуда Ваези.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Отметив высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, глава государства с удовлетворением вспомнил последний визит Президента Хасана Рухани в Азербайджан и подчеркнул, что визит был очень успешным, достигнутые договоренности и подписанные документы имеют большое значение. Отметив, что за прошедший после этого визита период наши отношения обрели новую динамику, Президент Ильхам Алиев сказал, что благодаря совместным усилиям нашли свое решение вопросы, которые долгие годы оставались нерешенными. Это свидетельствует о том, что в обеих странах есть сильная политическая воля для стремительного развития связей. Глава государства выразил уверенность в том, что визит Махмуда Ваези в Азербайджан создаст хорошие возможности для обсуждения перспектив сотрудничества, решения предстоящих задач, связанных с дальнейшим укреплением связей.

Махмуд Ваези передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани. От имени Президента Ирана Хасана Роухани и от своего имени он также передал главе государства поздравления по случаю переизбрания Президентом с подавляющим большинством голосов. Махмуд Ваези отметил, что ирано-азербайджанские двусторонние отношения успешно развиваются в различных сферах. Налицо плодотворные результаты визита Хасана Роухани в Азербайджан и достигнутых в ходе его визита договоренностей, которые успешно исполняются, пропускной пункт между Азербайджаном и Ираном работает круглосуточно, в Азербайджане начал функционировать завод по производству автомобилей, осуществляется экспорт энергии из Азербайджана в Иран. Неуклонно расширяется сотрудничество в транспортной сфере, успешно завершилось строительство железной дороги Астара-Астара, продолжается строительство грузовых терминалов.

В ходе беседы были отмечены культурно-гуманитарные связи и успешное сотрудничество в области туризма.

Глава государства поблагодарил за приветствия Президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, просил передать и его приветствия Президенту Ирана.