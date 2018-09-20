Президент Ильхам Алиев принял руководителей парламентов ряда стран

20 сентября, 2018 17:46

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 20 сентября президент Ильхам Алиев принял прибывших с визитом в нашу страну для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия азербайджанского парламента председателя Национальной Ассамблеи Джибути Мухаммеда Али Хумади, председателя Государственного Совета Oмaна Яхья ибн Махфуза Аль-Мунзири, председателя Национального Собрания Kувейта Марзуга Али аль-Ганими, председателя Сената Пакистана Мухаммеда Садика Санджари, председателя Национальной Ассамблеи Болгарии Цвету Караянчеву, председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбека Джумабекова, президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели, первого заместителя председателя Палаты представителей Египта Махмуда Ахмада Шарифи. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.