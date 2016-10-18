Президент Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 18 октября регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу госпожу Мерси Тембон.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 18 октября регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу госпожу Мерси Тембон.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
News DepartmentАвтор новости
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