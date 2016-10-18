Президент Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу

18 октября, 2016 14:48

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 18 октября регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу госпожу Мерси Тембон. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.