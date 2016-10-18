 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу

    Информацию об этом распространила пресс-служба президента

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 18 октября регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу госпожу Мерси Тембон.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi