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    Президент Ильхам Алиев принял президента, председателя правления Банка ВТБ

    В ходе беседы было подчеркнуто, что Банк ВТБ на протяжении многих лет осуществляет плодотворную деятельность в Азербайджане

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента, председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина.

    Как передает Report, на встрече было отмечено значение прекрасно организованных в Баку соревнований Формула-1 на мировом уровне.

    В ходе беседы было подчеркнуто, что Банк ВТБ на протяжении многих лет осуществляет плодотворную деятельность в Азербайджане, состоялся обмен мнениями по вопросам банковского сотрудничества между нашими странами.

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