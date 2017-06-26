Президент Ильхам Алиев принял президента, председателя правления Банка ВТБ

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента, председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина.

Как передает Report, на встрече было отмечено значение прекрасно организованных в Баку соревнований Формула-1 на мировом уровне.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Банк ВТБ на протяжении многих лет осуществляет плодотворную деятельность в Азербайджане, состоялся обмен мнениями по вопросам банковского сотрудничества между нашими странами.