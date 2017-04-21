Президент Ильхам Алиев принял президента Международной шахматной федерации - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 21 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Отметив высокий уровень организации супертурнира Shamkir Chess 2017 памяти международного гроссмейстера Вугара Гашимова, президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов сказал, что проведение таких престижных турниров является вкладом Азербайджана в дальнейшее расширение международного сотрудничества в спортивной сфере, а также имеет важное значение с точки зрения развития регионального туризма. Oн сказал, что многие люди в мире проявляют большой интерес к этому мероприятию.

Коснувшись значения супертурнира Shamkir Chess 2017, глава государства сказал, что он уже стал традиционным мероприятием, подчеркнул, что участие в турнире лично Кирсана Илюмжинова и ведущих шахматистов мира служит повышению уровня этого мероприятия. Президент Ильхам Алиев отметил важность проведения таких престижных международных мероприятий не только в Баку, но и в регионах Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что в нашей стране проводится большая работа по развитию регионов Азербайджана в целом и созданию необходимой инфраструктуры.

В ходе беседы было отмечено, что в Азербайджане на государственном уровне проявляется большая забота о спорте, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.